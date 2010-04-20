Найпозитивніша країна світу

За даними щорічного соціологічного опитування ВВС, в якому взяли участь 30 тисяч респондентів з 28 країн, найбільш позитивний образ в очах світової спільноти має Німеччина. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Berliner Morgenpost.

Про позитивний імідж Німеччини заявили 59% респондентів. Решту місць в п`ятірці улюблених країн посіли Японія (53%), Велика Британія (52%), Канада (51%) і Франція (49%).

Як зазначає Berliner Morgenpost, Німеччина, Японія і Канада посідають перші місця в списку найбільш позитивних і привабливих країн вже не вперше. Торік ФРН також опинилася на першому місці, причому багато респондентів охарактеризували її як "стару добру тітоньку".

Найкраще до Німеччини ставляться у Франції і у Південній Кореї: на її користь висловилися 84 відсотки французьких і 82 відсотки корейських респондентів. Найменше Німеччину люблять у Пакистані, Індії (по 22 відсотки) і Туреччині (33 відсотки).

Решта країн демонструють меншу постійність. Зокрема, в 2007 році за Джорджа БУША-молодшого роль США у світовій політиці позитивно оцінювали лише 28 відсотків опитаних. Цього року багато в чому, як наголошується, завдяки зусиллям Барака ОБАМИ, показники країни значно покращали: про свою симпатію до США заявили вже 40 відсотків респондентів (8-ме місце у списку).

Китай, навпаки, незважаючи на всі зусилля, не зміг утримати симпатію світової спільноти. Якщо в 2005 році його роль у світовій політиці назвали позитивною 49 відсотків опитаних, то в 2009 і 2010 роках - лише 34 відсотки.

Аутсайдерами списку є Іран (15%), Пакистан (16%), Північна Корея (17%), Ізраїль (19%). Росія зберігає позитивний образ в очах лише 30% опитаних.

Опитування ВВС World Service Poll проводяться з 2005 року міжнародною службою дослідження громадської думки GlobeScan спільно з університетом Мериленда. Останній з них пройшов з 30 листопада 2009 року по 16 лютого 2010 року.