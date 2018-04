За ожиріння зменшується об’єм мозку та розвивається недоумство

Гени, що відповідають за набір зайвої ваги, у похилому віці людини також негативно позначаються на об’ємі та роботі окремих ділянок головного мозку, що збільшує ймовірність розвитку проблем пам`яті і недоумства.

Про це йдеться в статті дослідників, опублікованій у вівторок в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Те, що люди, які набирають до 70-80 років життя зайві кілограми, мають менший об’єм мозку, було відомо і раніше, проте досі фізіологи були схильні пояснювати це явище меншим просвітом кровоносних судин у товстих людей, через що знижується приплив крові до клітин мозку, що і призводить до їх передчасної загибелі.

Команда Пола Томпсона з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вперше показала, що насправді зменшення об`єму головного мозку у людей із зайвою вагою викликано прямим впливом гена, відповідального за додаткові кілограми.

Мова йде про ген FTO, наявний у половини людей європейського і західноафриканського походження. Він підвищує ризик розвитку ожиріння порівняно з людьми, які його не мають, в середньому на 67%. Вважається, що цей ген бере участь у процесах метаболізму і зберігання жирової тканини.

У своїй роботі команда Томпсона вивчила дані комп`ютерного сканування головного мозку 206 здорових людей у віці від 70 до 80 років. В результаті цього аналізу вчені встановили, що люди, ДНК яких несе на собі одну копію гена FTO, мають в середньому на 8% меншу за обсягом лобову частку головного мозку і на 12% - потиличну, порівняно з індивідуумами, які такого гена не мають.

Учасники проведеного дослідження не мали розумових проблем. Однак згадані ділянки головного мозку є важливими для сприйняття інформації та прийняття рішень людьми, тому зменшення їх об’єму може призвести до розвитку недоумства і проблем з пам`яттю.

Томпсон упевнений, що незважаючи на ймовірність непрямого впливу FTO на мозок людини через ожиріння і закупорку судин, він все ж таки завдає і прямої шкоди нейронам, оскільки цей ген активно задіяний в роботі самих тканин мозку.

