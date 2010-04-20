У Росії стабілізувалася чисельність населення, а очікувана тривалість життя досягла 69 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи з доповіддю у Державній думі.

«Вперше з середини 90-х років стабілізувалася чисельність населення Росії. А очікувана тривалість життя досягла 69 років», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, в 2009 році в Росії народилося 1,762 млн. дітей, що на 50 тисяч більше, ніж роком раніше. У той же час смертність зменшилася на 3%.

Російський прем`єр зазначив, що в кризовому 1998 році було зовсім навпаки - смертність тоді зросла на 8%, а народжуваність скоротилася на 5,3%.

Також він нагадав, що очікувана тривалість життя у 1995 році становила 64,5 року.

«Можливо, не дуже яка зміна, але все ж таки помітна», - підкреслив В.ПУТІН.

За його словами, перший етап реалізації демографічної політики завершений, а на другому етапі, розрахованому до 2015 року, владі РФ належить добитися сталого зростання чисельності населення Росії, а тривалість життя повинна збільшитися до 71 року.

Довідка УНІАН. Середня тривалість життя в Україні становить 68,5 року. Показник у країнах Євросоюзу – 78,5 року.

Станом на 1 лютого 2010 року в Україні проживало 45939820 осіб.