Пік води на Дніпрі у Києві пройдено

Пік проходу води на річці Дніпро у Києві на сьогодні вже пройдено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ повідомив журналістів.

«Ми сьогодні на засіданні штабу зафіксували проходження максимального піку рівня води у річці Дніпро», - сказав він.

За словам міністра, як і прогнозувалося, пік підвищення рівня води у Дніпрі припав на 17-18 квітня. Також міністр зазначив, що, згідно з контрольними даними, у цей період найбільший рівень підняття води становив 93,3 м за Балтійською системою, у той час як загрозливим вважався рівень 95 м.

Крім того, Н.ШУФРИЧ повідомив, що МНС вдалося розвести у часі пік проходження води у річках Дніпро, Десна та Прип’ять.

На даний час рівень води в Дніпрі у Києві становить 92,72 м.

За словами Н.ШУФРИЧА, якщо не буде великої кількості опадів, то рівень води в Києві нормалізується у першій декаді травня.