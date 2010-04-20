У Луцьку ловитимуть порушників антиалкогольного законодавства

У Луцьку створять спецгрупи, які проводитимуть системні рейди з виявлення правопорушників антиалкогольного законодавства. Скільки їх буде, одна чи декілька, а також склад - наразі визначається. Про це сьогодні на оперативній нараді повідомив Луцький міський голова Богдан ШИБА.

Він поінформував, що з початку року працівниками Луцького МВ УМВС України у Волинській області було складено 1070 протоколів про адміністративні правопорушення в сфері порушень антиалкогольного законодавства. З них – 1055 фактів розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, зокрема на зупинках – 237, у невстановлених місцях – 258, поява в громадських місцях у п’яному вигляді – 524. Крім того, в стані алкогольного сп’яніння було скоєно 70 злочинів. Відтак, задля запобігання таких ситуацій й будуть створені спецгрупи.

Міський голова звернувся до представників ЗМІ також здійснювати громадський контроль та вести пропаганду здорового способу життя, а особливо серед молоді. „Адже саме молоді люди найчастіше вживають слабоалкогольні напої та пиво, що матиме вкрай негативні наслідки для їхнього організму вже в недалекому майбутньому”, - зауважив він.