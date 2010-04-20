Загрози здоров’ю українців через виверження вулкану немає

Загрози здоров’ю українських громадян у зв’язку з виверженням вулкану Ейяфьятлайокудль в Ісландії немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ.

Він зазначив, що МНС України співпрацює у цьому питанні з МНС Росії, а також із представниками європейських структур.

За словами Н.ШУФРИЧА, ситуація з виверженням вулкану є нестандартною і не може бути на 100% прогнозована.

У першу чергу МНС турбує відновлення авіасполучення між Україною та єврейськими країнами.

«Загрози здоров’ю нашим громадян не існує», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьятлайокудль.

Європейські чиновники після засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС 19 квітня пообіцяли поступове відкриття авіаційного руху, починаючи від сьогодні, 20 квітня.

Водночас, британські метеорологи повідомили, що вулкан Ейяфьятлайокудль, виверження якого раніше майже припинилося, знову почав активізуватися увечері 19 квітня. "Вулкан раніше практично припинив вивергатися, але тепер виверження знову продовжується, вулканічний попіл викидається на висоту від 10 до 15 тисяч футів (від 3 до 4,5 тисяч метрів)", - йдеться в прогнозі розповсюдження вулканічного попелу.