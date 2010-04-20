На Одещині потопу не буде

Загрози затоплення населених пунктів Одеської області водами річки Дунай немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

“Ті ризики, які були населеним пунктам, що традиційно перебувають у зоні небезпеки в Одеській області, зараз мінімізовані», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він зазначив, що про відсутність небезпеки затоплення населених пунктів Одещини МНС говорить на підставі отриманої з Румунії інформації щодо проходження води по Дунаю.