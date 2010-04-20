У Великій Британії вперше зареєстровано дитину двох матерів

Дві британські лесбіянки стали першими в країні офіційно зареєстрованими одностатевими батьками, повідомляє The Daily Telegraph. Жінки разом підписали свідоцтво про народження доньки.

Реєстрація одностатевої пари в якості батьків стала можливою після внесення змін до британського законодавства, що почало діяти з квітня 2010 року. Завдяки цьому Наталі Вудс (Natalie Woods) і Бетті Ноулз (Betty Knowles) офіційно стали батьками Лілі-Мей Бетті Вудс (Lily-May Betty Woods).

38-річна Вудс народила доньку 31 березня 2010 після процедури штучного запліднення з використанням донорської сперми. Вага дівчинки при народженні близько 3,4 кілограма.

Офіційна реєстрація одностатевої пари в якості батьків викликала протест громадських організацій. Жозефін Квінтавалль (Josephine Quintavalle) з організації "Коментар до репродуктивної етики" (Comment on Reproductive Ethics) заявила, що свідоцтво про народження повинно містити відомості про біологічне походження дитини. Вона зазначила, що рано чи пізно дитина запитає, хто є її батьком.

Голова британської Комісії щодо стандартів баристерів (Bar Standards Board) Рут Діч (Ruth Deech) вважає, що подібні нововведення порушують право дитини на самоідентифікацію. Така точка зору заснована на тому, що офіційне визнання одностатевих пар батьками не дозволить дітям отримати повну інформацію про своє генетичне походження.

medportal.ru