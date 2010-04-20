Європа позбавиться вулканічного попелу до кінця тижня

Хмара вулканічного попелу, що накрила Європу після виверження під ісландським льодовиком, змінить напрям руху до кінця поточного тижня, повідомляє AFP з посиланням на Світову метеорологічну організацію (World Meteorological Organization, WMO).

Згідно з прогнозами експертів, частинки попелу понесе у бік Арктики, передає Лента.ру. Погодні умови, які зберігаються в Європі на даний час, не сприяють розсіюванню хмари: на території більшості країн спостерігається високий атмосферний тиск і слабкий вітер.

Наприкінці тижня, коли тиск знизиться, в Європі випадуть опади, які допоможуть очистити від попелу повітря в низьких шарах атмосфери.

Виверження вулкана під льодовиком Ейяфьятлайокудль розпочалося ще в березні. 19 квітня дослідники оголосили, що активність вулкана знижується, проте ввечері у понеділок він продовжив активне виверження.

Через виверження вулкана в атмосферу було викинуто гігантську хмару попелу, яка є небезпечною для двигунів літаків і ускладнює видимість. Більшість європейських країн обмежила або припинила авіасполучення, а також закрила летовища. В цілому бути скасовано кілька десятків тисяч рейсів.