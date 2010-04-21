Як росіяни долають стрес

Згідно з опитуванням Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), тільки 3% росіян у боротьбі зі стресом використовують секс, тоді як найпопулярнішим способом опанувати себе залишається спілкування з близькими людьми - до нього вдаються 43% опитаних.

Боротися зі стресовими ситуаціями 26% опитаних воліють за допомогою перегляду фільмів, 19% - слухають музику, 16% - читають книги. Ще 13% респондентів намагаються впоратися з напругою, займаючись улюбленим хобі, 12% балують себе чим-небудь смачним, 10% - приймають ванну або душ, стільки ж опитаних знаходять розраду в іграх з домашнім вихованцем, по 8% намагаються знайти спілкування в Інтернеті або грають у комп`ютерні ігри, 7% відволікаються за допомогою шопінгу, 5% відвідують розважальні заклади. Також 13% зізналися, що справляються зі стресом за допомогою алкоголю і сигарет, 10% - відвідують церкву.

Втім, за даними соціологів, 20% росіян у важкі хвилини просто "валяються в ліжку і нічого не роблять". Респонденти могли дати кілька варіантів відповіді.

Цікаво, що тільки 18% громадян постійно перебувають у стресовій ситуації. Більшість росіян (52%) лише іноді стикаються з проблемами і неприємностями, ще 29% повідомили, що подібне з ними трапляється рідко або зовсім не відбувається.

Згідно з опитуванням, чоловіки і жінки по-різному справляються зі стресом. Так, жінки частіше відволікаються з допомогою читання (20% від опитаних жінок проти 11% респондетів-чоловіків), балують себе чим-небудь смачним (17% жінок проти 7% чоловіків), приймають ванну або душ (12% проти 8%), ходять по магазинах (11% проти 3%). Відвідування церкви в ситуації стресу також більш характерне для представниць слабкої статі (13% проти 4% відповідно). Чоловіки ж, у свою чергу, більш схильні шукати розраду в алкоголі і сигаретах (22% чоловіків проти 7% серед жінок), комп`ютерних іграх (11% проти 6%). Чоловіки також значно частіше переживають стреси пасивно, "валяючись на дивані і нічого не роблячи" (24% проти 17% відповідно).

Респонденти, у яких неприємності трапляються часто або постійно, частіше за інших вдаються до пасивного проведення часу, тобто "валяються в ліжку і нічого не роблять" (25%), а також вдаються до деструктивних форм управління стресом, тобто розслабляються за допомогою алкоголю і сигарет (19%). Ті ж, у кого труднощі трапляються рідко, більше схильні шукати розраду в прослуховуванні музики (23%).

Всеросійське опитування ВЦВГД проведено 20-21 лютого. Опитано 1600 чоловік у 140 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

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