Подовжити життя жінці можна, просто вибачившись

Американські вчені вивели просту формулу, як подовжити життя жінці: достатньо просто попросити пробачення у неї, якщо ви образили або набрехали їй. Фраза "Я винен, пробач мене" має для жіночого організму оздоровчий ефект: пульс і артеріальний тиск повертаються в норму на 20% швидше, ніж якби такі слова не були б виголошені.

Згідно висновку вчених, жінки набагато менше страждають від стресу, і в них знижується ризик серцевих захворювань, якщо перед ними вчасно вибачитися. Цікаво, що на чоловіків такий захід має прямо протилежний ефект: їх набагато сильніше зачіпає і пригнічує доконаний факт визнання провини кривдником.

Це дослідження як мінімум може принести користь сімейним парам - озброївшись даними знаннями, чоловіки можуть з більшим успіхом заспокоювати своїх дружин, і навпаки.

Factnews.ru