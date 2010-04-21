Білий хліб вбиває

Багаті на вуглеводи продукти, які швидко перетворюються на глюкозу і поступають в кров, особливо небезпечні для жінок. Учені з Національного онкологічного інституту в Італії з`ясували, що вони підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань саме у жінок - у чоловіків такого ефекту не виявили.

З`ясувалося, що серед жінок, які вживали багато вуглеводів з високим глікемічним індексом, серцево-судинні захворювання зустрічалися удвічі частіше, ніж у тих, хто прагнув їх уникати. Дослідники вважають, що на процес підвищення рівня глюкози в крові впливають гормони: жіночий естроген прискорює цей процес, а чоловічий андроген - уповільнює.

Високий глікемічний індекс у вівсяних пластівців, білого хліба і білого рису. Низький індекс - у продуктів з цілісного зерна. Дослідники пропонують жінкам також уважно стежити за вмістом в продуктах цукру і прагнути уникати їжі, де доданого цукру дуже багато.

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