Danone стверджує, що Актимель і Активіа - корисні й ефективні

Корисність та ефективність продуктів Актимель і Активіа доведені численними науковими дослідженнями, як зарубіжними, так і українськими.

Про це повідомляє компанія Danone в переданому УНІАН прес-релізі.

Європейське агентство з безпеки продуктів харчування (EFSA) ніколи не ставило цей факт під сумнів, а також не виносило негативних рішень щодо корисних властивостей Активіа і Актимель, стверджується в релізі.

Згідно з новим законодавством Європейського Союзу всі рекламні повідомлення (форми подачі інформації про продукт у рекламних роликах) про ефект на здоров`я людини будь-яких харчових продуктів повинні бути затверджені Європейським агентством з безпеки продуктів харчування (EFSA).

Після появи нових правил, компанія Danone подала заявку в EFSA для підтвердження рекламних повідомлень ТМ Активіа і Актимель. Однак процедура оцінки харчових продуктів є новою як для виробників, так і для регулюючих організацій. Для того щоб прояснити ці правила, було оголошено про організацію 1 червня 2010 зустрічі між фахівцями EFSA, представниками компаній-виробників і вченими, що займаються питаннями харчування. Оскільки дана зустріч повинна прояснити критерії розгляду та оцінки заяв, Danone прийняв рішення тимчасово відкликати свою заявку з оцінки рекламних повідомлень Активіа і Актимель. Подібні кроки зробили і багато інших харчових компаній, щоб заново подати заявки після прояснення вимог EFSA.

Європейське агентство безпеки продуктів харчування (EFSA) не виносило негативних рішень і не піддає сумніву корисні властивості Активіа і Актимель. Компанія Danone сама прийняла рішення тимчасово відкликати заявку на підтвердження рекламних повідомлень до прояснення критеріїв оцінки, і продовжує стверджувати, що продукти Актимель та Актив корисні для здоров`я і володіють заявленими функціональними властивостями, про що свідчать незалежні багаторічні і численні наукові дослідження як зарубіжні, так і українські .

Активія та Актимель є одними з найбільш досліджених пробіотичних продуктів у світі (studies.danone.com). Їх ефективність була доведена безліччю клінічних досліджень (близько 50 клінічних досліджень), багато з яких були опубліковані в авторитетних наукових журналах. Протягом кількох десятиліть Данон співпрацює з відомими науково-дослідними центрами для того, щоб пропонувати своїм споживачам якісні та надійні продукти, які також приносять користь для здоров`я людини.