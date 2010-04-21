Косоокі діти до 20 років стають короткозорими

Більш як 90% дітей з косоокістю розвинуть короткозорість до 20 років, показало американське дослідження клініки Мейо. За висновками окулістів, темпи розвитку міопії або короткозорості серед дітей з природженою або діагностованою в ранньому віці косоокістю складають 7,4% серед 5-річних дітей, 46,5% - у віці 10 років і 91,1% - коли дитині виповниться 20 років. Ні просте медичне спостереження, ні хірургічне втручання не змінюють прогресію короткозорості в цій групі. Зафіксовані показники значно вищі, ніж вважалося раніше, тому лікарі припустили, що косоокість у дітей істотно пов`язана з високим ризиком міопії.

Офтальмологи рекомендують батькам дитини з виявленими проблемами фокусування зору уважно стежити за очним здоров`ям з основної причини: зсув очей майже напевно приведе до короткозорості до підліткового віку.

ami-tass.ru