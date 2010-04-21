На Дніпропетровщині внаслідок вибуху снаряда загинула дитина
10:53, 21 квітня 2010Країна
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Розбирала снаряд часів ВВВ
Вчора у с. Червона Поляна Криворізького району Дніпропетровської області внаслідок вибуху снаряда загинула дитина 1998 р.н.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вибух стався у літній кухні на території приватного домогосподарства при спробі розібрати артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни стався вибух.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.
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