На Дніпропетровщині внаслідок вибуху снаряда загинула дитина

Розбирала снаряд часів ВВВ

Вчора у с. Червона Поляна Криворізького району Дніпропетровської області внаслідок вибуху снаряда загинула дитина 1998 р.н. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вибух стався у літній кухні на території приватного домогосподарства при спробі розібрати артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни стався вибух. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.

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