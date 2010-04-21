Грудне молоко вбиває ракові клітини

Речовина, знайдена в грудному молоці може убити ракові клітини, показало дослідження, виконане дослідниками Лундського Університету і Університету Гетеборга, Швеція.

Хоча спеціальна речовина, відома як HAMLET (людський альфа-лактальбумін, вбивця ракових клітин пухлин), була виявлена в грудному молоці кілька років тому, тільки тепер було можливо перевірити це на людях. В сечі пацієнтів з раком сечового міхура, яких лікували речовиною, виявляли мертві ракові клітини після лікування. Це дає надію на лікування раку в майбутньому.

HAMLET було виявлене випадково, коли дослідники вивчали антибактеріальні властивості грудного молока. Подальші дослідження показали, що HAMLET включає білок і жирну кислоту, які знаходяться в грудному молоці.

Дослідники Університета Гетеборга вивчають, як HAMLET впливає на клітини пухлини. Дослідники, Роджер Карлссон, Майя Пачидес і Анжела Лінькова, намагаються одержати повні дані про те, як речовина взаємодіє з мембранами клітини. Результати їх досліджень були нещодавно видані в престижному журналі PLoS.

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