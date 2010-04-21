На Одещині затримали наркокур'єрів

Під час спецоперації співробітники Управління СБУ в Одеській області затримали двох наркокур`єрів, які перевозили 2 кг героїну, розділеного на більш як 36 тис. доз.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, зловмисники планували виручити за вилучені при затриманні на автотрасі Миколаїв-Одеса наркотики понад 400 тис. дол. США.

Встановлено, що «злочинці займалися поставкою і збутом особливо небезпечних наркотиків, які розповсюджувалися в Одеській області через мережу дрібних ділерів, яка постійно зростала».

Затриманих узято під варту. Порушено кримінальну справу за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).