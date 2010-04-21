Українська фармфірма зупинила виробництво Тамівіра

Фармацевтична компанія "Здоров`я" зупинила виробництво противірусного препарату "Тамівір" - аналогу препарату "Таміфлю". Зараз на складах компанії накопичилася вироблена раніше продукція. Її відвантаження зі складів не відбувається, тому продовжувати виробництво "Тамівіра" немає необхідності.

Нагадаємо, в минулому році у зв`язку з епідемією грипу компанія "Здоров`я" розпочала виробництво "Тамівіра". Планувалося, що 18 тис. упаковок препарату будуть передані Міністерству охорони здоров`я, а майже п`ятдесят тисяч упаковок - Харкову і області. Препарат, призначений не для профілактики грипу, а для його лікування в стаціонарних умовах, повинен був надійти в місцеві лікарні і розподілятися серед пацієнтів за призначенням лікаря.

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