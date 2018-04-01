Гіпотонік - потенційний гіпертонік

Якщо вам вже з ранку хочеться спати, часто крутиться голова, а в задушливу погоду ви готові втратити свідомість, то, найімовірніше, ви страждаєте на гіпотонію, що супровождується зниженим артеріальним тиском. З цим захворюванням люди рідко звертаються до лікарів. А тим часом гіпотонія, як і гіпертонія, піддається лікуванню, каже лікар-терапевт Наталя Долгополова.

Гіпотонією зазвичай називають стан, при якому систолічний (верхній) артеріальний тиск тримається на рівні 100 мм. рт. ст. або нижче. Серед її причин - нестача в організмі вітамінів В, В5, С, Е, неправильне харчування, відсутність фізичної активності.

Багато хто живе зі зниженим тиском роками і не вважає себе хворим.

"Зазвичай, люди зі зниженим тиском (гіпотоніки) значно рідше стикаються з грізними серцево-судинними ускладненнями, - вважає терапевт Наталя Долгополова. - Але зовсім розслаблятися не варто. Гіпотонія може протягом життя трансформуватися в гіпертонію, причому навіть невелике підвищення тиску може переноситися дуже важко. Тому контроль тиску при гіпотонії теж обов`язковий.

Крім того, існує цілий ряд інших захворювань, які є супутниками гіпотонії: анемія, хвороби шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, неврози, вегето-судинна дистонія, вади серця, ендокринна патологія ... "

Також, додає лікар, гіпотонія може стати причиною порушення потенції у чоловіків, позаяк пов`язана з гормональною сферою.

На жаль, людям, що страждають на гіпотонію, часто приписують такі "дурні звички", як прагнення якомога довше поспати, а також любов до солодощів.

"Це не примхи, а фізіологічна потреба, - запевняє Наталя Долгополова. - При зниженому тиску всі органи тіла, у тому числі і головний мозок, гірше забезпечуються кров`ю, повільніше перебігають обмінні процеси. Внаслідок цього знижується загальний тонус, падає активність, набагато довше, ніж при нормальному артеріальному тиску, відбувається відновлення сил. Тому при артеріальній гіпотензії просто необхідно спати не менше 10-12 годин на добу.

Для людей з артеріальною гіпотензією солодощі - це чудовий тонізуючий засіб, особливо разом з чаєм або кавою! "

Існує помилкова думка, що гіпотонія не лікується. Так, таблетки вам навряд допоможуть, але, виконуючи рекомендації фахівців, ви зможете жити нормальним, повноцінним життям.

1. Харчування

Позбутися від характерної при зниженому тиску анемії допоможуть продукти з високим вмістом заліза: курага, мигдаль, родзинки, гранати, морква, буряк (бажано з бадиллям), петрушка, боби, теляча печінка.

Щоб залізо краще всмоктуся в кров, їжте їжу, багату вітаміном С: це - чорна смородина, шипшина, обліпиха, цитрусові, городня зелень.

Гіпотонікам необхідна фолієва кислота. Вона міститься у капусті, шпинаті, волоських горіхах, пророщеній пшениці, сочевиці, тунці, лососеві, сардинах.

2. Фізичні навантаження

"Людині зі зниженим тиском дійсно важче дається спортивний спосіб життя, - констатує Наталія Долгополова. - Але в цьому випадку йти на поводу у свого організму не можна. Фізична активність так само важлива для гіпотоніків, як для гіпертоніків - постійний прийом таблеток! Просто потрібно знайти правильний підхід до власного тіла.

Ніколи стрімко не вставайте з ліжка, тобто не "підскакуйте"! При різкій зміні положення тіла, особливо після тривалого нічного сну, кров "не встигає" піднятися до головного мозку. У результаті виникає запаморочення і трапляється непритомність.

Полежте кілька секунд, потягніться, глибоко вдихніть. Сядьте на ліжку і тільки потім вставайте.

Перед будь-яким фізичним навантаженням, навіть зарядкою, обов`язково робіть розминку. Ваш організм має плавно переходити з одного стану в інший ».

3. Засоби народної медицини

Замість хімічних препаратів при гіпотонії ви можете скористатися не менш ефективними народними засобами.

Наприклад, можна пити замість чаю відвар зі свіжого або висушеного листя лісової суниці. А один американський дієтолог розробив рецепт унікального тонізуючого напою спеціально для гіпотоніків: це свіжовичавлений сік з пучка петрушки, двох стебел селери, одного очищеного зубчики часнику і чотирьох морквин. Його зручно готувати за допомогою соковижималки. Випийте - і відразу відчуєте приплив бадьорості!

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