Кава і чай врятують курців від інфаркту

Учені з шведського Каролінського інституту прийшли до висновку, що курцям, страждаючим захворюваннями кровоносних судин, необхідно регулярно вживати каву або чай. Річ у тому, що ці напої прекрасно захищають від крововиливу в мозок, а також зміцнюють артерії.

За даними учених, щоб понизити ризик захворювання, достатньо щодня випивати хоч би по дві чашки кави або чаю. А у курців, які щодня випивали до десяти чашок, на 25% скорочувався ризик мозкового інфаркту і серцевої дисфункції.

utro.ru