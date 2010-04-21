Чим небезпечна акупунктура?

Китайські медики висловили неспокій з приводу ризику інфекційних ускладнень при акупунктурі. Стаття групи учених під керівництвом Патріка Ву (Patrick Woo) з Університету Гонконгу (University of Hong Kong) опублікована в British Medical Journal.

Автори статті посилаються на дані міжнародних досліджень, які описують більш як 50 випадків зараження гнійними інфекціями м`яких тканин після проведення акупунктури. Крім того, з 1970-х років в світі було зареєстровано п`ять пов`язаних з акупунктурою спалахів гепатиту В, загальна кількість заражених перевищила 80 осіб.

За словами китайських фахівців, в 2000-х роках були зафіксовані випадки зараження туберкульозом і стафілококовою інфекцією в результаті акупунктури. Учені також відзначили, що при цій процедурі існує ризик зараження гепатитом С і ВІЛ-інфекцією. Проте випадків передачі ВІЛ при акупунктурі в клінічній практиці поки не зареєстровано.

Професор Ву підкреслив, що часто зв`язок між захворюванням і проведенням акупунктури не очевидний, оскільки багато інфекцій мають тривалий інкубаційний період.

medportal.ru