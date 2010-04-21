У Києві в житловому будинку від вибуху газу постраждав чоловік

У Києві в житловому будинку внаслідок вибуху газу постраждав чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, вибух стався 20 квітня в одній з квартир семиповерхового житлового будинку на вулиці Кропивницького, 16.

Вибух не спровокував пожежу.

Власник квартири, який знаходився під час вибуху вдома, отримав легкі опіки рук та обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

За попередньою версією, вибух спричинило накопичення газу у просторі між стелею. Остаточні причини вибуху встановить експертиза.