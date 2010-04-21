Кіровоградщина: бультер’єр порвав 13-річного підлітка

В Олександрії Кіровоградської області міліціонер застосував табельну зброю, щоб знешкодити бультер’єра, який напав на 13-річного підлітка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю облуправління МВС.

В один з вихідних днів двоє хлопців віком 13 і 17 років вийшли в місто, щоб вигуляти пса своїх знайомих, які перебували у від’їзді. Через деякий час собака почав поводитись неадекватно, кидатися на хлопців. Старший підліток, рятуючись від собаки, переліз через паркан приватного будинку. Розлючений бультер’єр встиг лише порвати на ньому одяг. Побачивши, що відбувається, господиня будинку викликала міліцію, а в цей час собака накинувся на 13-річного хлопця.

Правоохоронці, які прибули на місце події, змушені були здійснити два постріли на ураження, щоб знешкодити тварину.

Потерпілого підлітка з численними ранами руки, обличчя та шиї доставлено до лікарні. Лікарі констатували, що пес дивом не зачепив сонної артерії.

За даним фактом Олександрійський міськвідділ міліції проводить перевірку.