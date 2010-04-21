Жодних тривожних даних з приводу стану ЧАЕС немає

Жодних тривожних даних з приводу безпечного стану Чорнобильської АЕС не надходило.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це глава МНС РФ Сергій ШОЙГУ повідомив у Держдумі Росії, відповідаючи на питання одного з депутатів про можливе повторення катастрофи на ЧАЕС.

«Міжнародні організації, включаючи Міжнародне агентство з атомної енергії, ведуть постійний моніторинг і контроль за цим об`єктом. Поки що якихось тривожних даних не надходило», - сказав С.ШОЙГУ.

При цьому він зазначив, що «періодично це питання виникає». «Не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але як тільки закінчується черговий кошторис на підтримку безпечного стану, одразу ж це питання виникає. Чомусь це співпадає», - сказав С.ШОЙГУ.