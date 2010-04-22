У Києві діти-"чорнобильці" отримають по 100 грн. допомоги

У Києві у квітні буде надано матеріальну допомогу в розмірі 100 грн. дітям, яким встановлено інвалідність, пов’язану з аварією на Чорнобильській АЕС, та постраждалим дітям-сиротам, а також вручено повідомлення на отримання житла учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з метою організації заходів, пов’язаних з 24-ю річницею Чорнобильської катастрофи.

Крім того, протягом другого кварталу поточного року будуть підготовлені графіки проведення диспансеризації громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до лікувально-профілактичних установ Києва, та розроблені відповідні рекомендації для лікування та оздоровлення цієї категорії громадян.

Також розпорядженням передбачено забезпечення безкоштовного відвідування Київського зоопарку у період з 25 квітня до 1 червня для дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, за спеціальними запрошеннями, які можна отримати у районних управліннях праці та соціального захисту населення.

Протягом квітня-травня планується проведення зустрічей з керівниками об’єднань громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасниками ліквідації наслідків аварії, дітьми-інвалідами, сиротами тощо.