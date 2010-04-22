Сік агави - "спалювач" жиру

Учені стверджують, що речовини, що входять до складу агави, дозволяють боротися із зайвою вагою, допомагають страждаючим від діабету і атеросклерозу, а також сприяють зміцненню кісток. Цим властивостям сік рослини зобов`язаний присутністю полісахариду фруктана, який не тільки не приводить до повноти, а навпаки сприяє "спалюванню" жиру, і до того ж робить благотворний вплив на рівень глюкози в крові.

За підсумками досліджень встановлено, що сік агави підвищує імунітет організму людини, покращує роботу травної системи і знижує рівень холестирину в крові. Крім того, фруктан знижує ризик захворювання деякими видами раку, зокрема, ободової кишки.

Добавки, виготовлені на основі соку агави, широко застосовується в Мексиці для виробництва ряду дієтичних продуктів. Не так давно учені підтвердили, що сік цієї рослини містить речовини, що перешкоджають розвитку канцерогенних клітин. Вони використовуються фармакологами в розробці препаратів, призначених для лікування ракових захворювань.

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