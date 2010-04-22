Скільки потрібно спати?

Безсоння або вимушене недосипання, пов`язане з режимом роботи, великою завантаженістю і т. д., самі по собі здатні викликати не тільки фізичну втому і млявість, але і пригнічений стан, коли все дратує і діє на нерви. У той же час будь-який душевний дискомфорт часто супроводжується безсонням.

Франциска Каппуцио, британський учений, який обстежував 10 308 британців з 1985 р. до 1988 р. і з 1992 р. до 1993 р., виявив, що дуже довгий або дуже короткий сон викликає зростання ризику ранньої смерті. Спати дорослій людині потрібно 7 годин. Якщо відпочивати 8 годин і більше, то вірогідність померти в наступні 11-17 років зростає в два рази. Як не дивно, але найімовірніше причиною смерті стануть не серцево-судинні захворювання. Депресія, низький соціальний статус і серцево-судинні захворювання посилюють ситуацію. Якщо спати 5 годин, то ризик померти зростає в 1.7 разу, а розвиток серцево-судинних захворювань — в 2 рази. От так.

На питання «скільки часу людина повинна спати», відповідь одна — стільки, скільки їй потрібно, щоб виспатися. Загальноприйнята думка, що норма сну — 8 годин на добу, відображає лише середні статистичні дані. Насправді все це суто індивідуально. По 3-4 години, наприклад, спали Наполеон, Маргарет Тетчер. З іншого боку, Альберт Ейнштейн любив поспати як мінімум 10 годин і теж був не останньою людиною. Проте це приклад все ж таки винятковий. А ось люди, яким достатньо семи годин сну, зустрічаються досить часто. Зазвичай вони дуже гордяться собою і дивляться звисока на тих, хто спить багато. І в цьому абсолютно не мають рації. Якщо ви спите по 9-10 годин, це теж нормально і не має ніякого відношення до ліні, розбещеності і слабовілля. Просто вашому організму необхідна саме така кількість сну.

Встановлено, що жінкам потрібно спати довше за чоловіків.

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