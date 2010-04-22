У Росії заборонили дитяче харчування Nestle

Компанії Nestle вперше було відмовлено у ввезенні продукції до Росії, повідомляє РІА Новини. У середу, 21 квітня, Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) не видала фінській філії найбільшої в світі компанії з виробництва харчових продуктів дозвіл на постачання на російський ринок дитячого харчування.

За словами головного санітарного лікаря РФ Геннадія Онищенка, відмова в реєстрації дитячого харчування було зумовлено "ослабленням технологічної дисципліни при виробництві продукції".

Компанія Nestle має у Росії 14 фабрик. Їй належать багато відомих марок: Nescafe, Nesquik, Nuts, "Шок", "48 копійок", "Бон Парі" та інші. У 2009 році обсяг продажів компанії на російському ринку склав 57 мільярдів рублів (що на 7 мільярдів більше, ніж у 2008 році). Представництво компанії Nestle в Росії відкрилося в 1995 році.