Оливкова олія активізує роботу 100 генів

Іспанські учені підвели наукову базу під корисність середземноморської кухні, завдяки якій серцево-судинні захворювання у жителів країн Середземномор`я зустрічаються рідше, ніж у інших європейців. Неодмінний атрибут цієї кухні (разом з червоним вином) – оливкова олія. Причому першого, холодного, віджимання. Правда, її вплив на здоров`я досліджувався багато разів, але тепер Франциско Перес-Хименес (Francisco Perez-Jimenez) і його група з Університета Кордови (University of Cordoba) пояснили механізм цього впливу на генетичному рівні. У роботі брали участь американські учені з Університету Тафта (Tufts university) в Бостоні.

Фахівці стверджують, що фенольні компоненти оливкової олії змінюють експресію великого числа генів в клітинах. До цих результатів хочеться віднестися з деякою часткою скептицизму, але вони одержані у високотехнологічному дослідженні і опубліковані в журналі BioMed Central Genomics.

У експерименті взяли участь 20 пацієнтів з так званим метаболічним синдромом: цей стан характеризується ожирінням, підвищеним тиском і резистентністю до інсуліну — він вважається переддіабетним, але ще не діабетом. Випробовуваних протягом доби перед дослідженням просили дотримуватися однакової дієти, а потім їм запропонували експериментальний сніданок, що складається з 60 грамів білого хліба з 40 мл оливкової олії холодного віджимання.

Серед генів, що змінили роботу, 39 так чи інакше залучені в клітинні запальні процеси. З них 35 генів під дією фенолів оливкової олії знижують свою роботу, а чотири – підвищують. Результатом пониженої активності декількох груп генів стає зниження запальних процесів і захист стінки судин.

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