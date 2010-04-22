Кому молоко категорично протипоказано

11:38, 22 квітня 2010
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Найпотужніший харчових алерген

Приблизно 8-10% населення Європи страждають на непереносність молока. Вживання цього продукту закінчується здуттям живота і розладом шлунка. Причина в тому, що у цих людей не виробляється шлунковий фермент лактази, який розщеплює молочний цукор.

Протипоказано пити молоко при колітах (запаленнях кишечника) - викликає здуття живота. Цей продукт має властивості легкого проносного. Протипоказане й при розладах кишечника, що супроводжуються діареєю.

Обмежити вживання молока слід, якщо у вас є схильність до утворення каменів у нирках або жовчному міхурі.

При всіх своїх безперечних плюсах молоко входить до п`ятірки найпотужніших харчових алергенів. Якщо людина, що страждає реакцією на молочні цукру, вип`є склянку молока, у неї може трапитися навіть анафілактичний шок.

Слід відмовитися від молока при наявності пухлин внутрішніх органів. Його біоактивні речовини можуть спровокувати їхній ріст. Також свіже молоко не рекомендується при артритах.

news.open.by

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