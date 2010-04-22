Як шампуні шкодять здоров'ю

Деякі компоненти шампуню та інших побутових засобів для миття і чищення можуть бути джерелом формування канцерогенних речовин, що забруднюють воду. Навіть після проходження очисних споруд.

Дослідження Єльського університету та Американського хімічного товариства проливає нове світло на можливі екологічні джерела забруднювача води під назвою NDMA, дія якого вивчена не до кінця. Він є предметом занепокоєння працівників охорони здоров`я.

Відомо, що NDMA та інші нітрозаміни можуть утворюватися в невеликих кількостях під час дезінфекції стічних вод і в воді з хлораміну. Хоча нітрозаміни можна знайти в найрізноманітніших джерелах, в тому числі в м`ясних продуктах та тютюновому димі, в воді їх вихідні речовини раніше не знаходили. Тестування складу різних косметичних продуктів показали, що речовини, які називаються четвертинними амінами, що також містяться в побутових засобах для миття, відіграють важливу роль у формуванні нітрозамінів.

Лабораторні дослідження визначили, що при змішуванні з хлораміном деякі побутові засоби для чищення і продукти парфумерії, в тому числі шампуні, засоби для миття посуду та пральні порошки, сприяли формуванню шкідливих NDMA. Екологи кажуть, що очисні споруди можуть видаляти деякі з четвертинних амінів, що утворюють ці небезпечні речовини. Втім четвертинні аміни, широко використовуються в кожному будинку в великих кількостях, можуть залишатися у воді і після очищення і мати негативний вплив на здоров`я.

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