Україна зняла заборону на продукти птахівництва з Росії
11:54, 22 квітня 2010Країна
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Була введена з у 2005 році
Державний комітет ветеринарної медицини України зняв заборону на ввезення продукції птахівництва з Російської Федерації. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.
Повідомляється, що заборону знято у зв`язку зі стабілізацією епізоотичної ситуації щодо високопатогенного грипу птиці в Російській Федерації.
Нагадаємо, заборону було введено 2 грудня 2005 р.
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