Московські лікарні атакували клопи

Фахівці московського центру дезінфекції зафіксували значний ріст чисельності клопів, повідомляє керівник Московської дезстанції № 1 Наталія Лобанок.

"Йде якийсь колосальний ріст і активне заселення популяцією клопів лікувальних установ та гуртожитків столиці", - заявила Лобанок. На її думку, клопи можуть витіснити інші популяції синантропних комах, зокрема тарганів.

Крім того, керівник Першої московської дезінфекційної станції зазначила, що в столиці зафіксовано ріст захворюваності кліщовим щурячим дерматитом. За даними Лобанок, фахівці виявили близько 300 вогнищ цієї інфекції.

medportal.ru