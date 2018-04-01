15 важливих фактів про молоко

У Німеччині молоко і молочні продукти – на першому місці за популярністю і об`ємами продажів - після пива, звичайно. І ось група дієтологів з Мюнхенського університету вирішила систематизувати різні дані про те, як же цей напій діє на організм людини.

1. Натуральне молоко (особливо козине) містить антибактеріальні речовини, які пригнічують розмноження небезпечних мікробів - стафілококів і стрептококів.

2. Також молочні кислоти беруть участь у виробленні клітин імунної системи. Тому кілька склянок молока в день просто необхідні ослабленим хворим при туберкульозі, запаленні легенів, загостренні бронхіальної астми і бронхітах.

3. Частково нейтралізує дію на тканини організму людини радіації і токсичних речовин. При легкому отруєнні чадним газом, наприклад, або парами бензину, якщо людина в свідомості, лікарі радять відпоювати її молоком. До речі, звідси ж традиція на токсичних виробництвах давати «молоко за шкідливість».

4. Сорбує багато природних отрут. Тому в середні віки парне молоко застосовували як протиотруту.

5. Натуральне молоко містить велику кількість протеїнів – тваринних білків, які необхідні для обмінних процесів і підтримки м`язового тонусу. При цьому холестерину в ньому менше, ніж в м`ясі.

6. Завдяки вмісту великої кількості кальцію, сприяє зміцненню кісток і зубів і засвоєнню вітаміну D. Жителям Північної Європи і росіянам молоко потрібніше, ніж південцям: у них мало сонця і засвоєнню вітаміну D потрібно допомагати.

7. Молоко багате вітамінами групи В, калієм, цинком, натрієм і фосфором.

8. Знімає біль при гастриті і виразці шлунку з підвищеною кислотністю завдяки тому, що знижує кислотність шлункового соку. Але при гастриті із зниженою кислотністю від молока краще відмовитися.

9. Протипоказано при коліті (запаленнях кишечника) - викликає здуття живота.

Протипоказано при розладах кишечника, що супроводжуються діареєю.

10. Тепле молоко має знеболюючу дію при запаленнях печінки, нирок і жовчного міхура.

11. Обмежити вживання молока слід, якщо у вас є схильність до утворення каменів в нирках або жовчному міхурі.

12. При всіх своїх безперечних плюсах, входить в п`ятірку наймогутніших харчових алергенів. Якщо людина, страждаюча реакцією на молочні цукри, вип`є молока, у неї може трапитися навіть анафілактичний шок.

13. Приблизно 8-10% населення Європи страждають нестерпністю молока. Спроби спробувати закінчуються здуттям живота і розладом шлунку. Причина в тому, що у цих людей не виробляється шлунковий фермент лактаза, який розщеплює молочні цукри.

14. Слід відмовитися від молока за наявності пухлин внутрішніх органів. Його біоактивні речовини можуть спровокувати їх ріст.

Також свіже молоко не рекомендується при артритах.

15. Молоко діє на шкіру як прекрасний вибілюючий засіб. Молочні ванни за прикладом середньовічних аристократок роблять шкіру м`якою, гладенькою додають чудового персикового відтінку. Маски з жирним молоком або вершками зволожують, розгладжують і пом`якшують шкіру. Умивання молоком знімає свербіння і лущення шкіри.

kp.ru