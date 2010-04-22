У Червонограді від сильного вітру дерево впало на автобус

У місті Червонограді на Львівщині дерево впало на автобус, який перевозив гірників шахти «Лісова», внаслідок чого тяжко травмовано одного з шахтарів. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, пригода трапилася на вулиці Богдана Хмельницького у Червонограді. Внаслідок сильного пориву вітру впало дерево на автобус ЛАЗ "Турист" з робочою зміною шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" у складі 41 працівника, яка поверталася додому після робочої зміни.

Деревом було тяжко травмовано працівника шахти "Лісова", жителя Червонограда, якого госпіталізовано в Червоноградську центральну міську лікарню.