У Тернополі затвердили обласну програму «Цукровий діабет»

Тернопільська обласна рада затвердила обласну програму «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник обласного управління охорони здоров’я Богдан ОНИСЬКІВ, програмою передбачено знизити рівень смертності внаслідок цукрового діабету на 10%, знизити рівень первинного виходу на інвалідність у працездатному віці внаслідок ускладнень, зумовлених цукровим діабету з 1,35 до 1,1 осіб на 10 тис. населення, зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з тяжким гіпоглікемічним станом щороку на 10%, покращити поінформованість населення щодо вчасності діагностики та лікування цукрового діабету.

Загальний кошторис програми становить 60,264 млн. грн., зокрема, 49,206 млн. грн. заплановано залучити з державного бюджету, 879 тис. грн. – з обласного, 10,179 млн. грн. – з бюджету Тернополя.

За даними Б.ОНИСЬКІВА, станом на 1 січня 2010 року на диспансерному обліку в області було 28 тис. хворих на цукровий діабет, з них 4432 – на інсулінотерапії. Серед хворих на цукровий діабет 157 дітей.

Б.ОНИСЬКІВ також повідомив, що у 2009 році на закупівлю інсуліну було витрачено 9,89 млн. грн., зокрема 7,768 млн. грн. – з державного бюджету, 500 тис. грн. – з обласного, 732 тис. грн. – з місцевих бюджетів. «До травня 2010 року інсуліном хворі забезпечені», – запевнив начальник обласного управління охорони здоров’я.