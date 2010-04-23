У Києві створено Центр екстреної медичної допомоги

В столиці створено Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що заклад створено згідно з рішенням Київської міської ради від 23 березня №437/3875.

Основними завданнями діяльності Центру є:

- термінове реагування на надзвичайні ситуації власними медичними підрозділами для надання медичної допомоги постраждалим та рятувальникам;

- організація реагування медичних сил та лікувальних закладів для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій у межах міста;

- планування медичного забезпечення та надання екстреної медичної допомоги при проведенні масових заходів у місті;

- організація та виконання медичних заходів при проведенні антитерористичних операцій у місті;

- здійснення освітньої медичної діяльності з підвищення кваліфікації працівників державних та приватних медичних закладів;

- надання освітніх медичних послуг щодо підготовки працівників без медичної освіти (міліція, рятувальники, працівники ДАІ, водії тощо), широких верств населення з першої невідкладної допомоги та інше.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Київради, Центр функціонуватиме за адресою: вул. Ямська, 43. Наразі там розташовується міська станція швидкої меддопомоги та медицини катастроф. Центру виділено близько 600 кв. м площі.