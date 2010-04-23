Як ви спите? Отже, ви найчастіше засинаєте: 1. На спині. Вашу позу психологи називають королівською. Напевно в житті ви відкрита, життєрадісна людина, завжди в центрі уваги. Ви з тих, кого називають ковалем свого щастя. Не надірвіться. Можливі проблеми з алкоголем, серцеві хвороби. 2. У позі зародка, згорнувшись калачиком. Ви потребуєте захисту, співчуття тих, що оточують, може навіть не віддаючи собі в цьому звіту. Швидше за все, у вас знижений імунітет і нерви здають — часто зриваєтеся на крик або сльози. Можливі труднощі з печінкою і жовчним міхуром. 3. На животі, розкинувши руки і ноги. У повсякденному житті ви звикли домінувати, але боїтеся змін. До людей відноситеся насторожено, боїтеся, що вас «скинуть з трону». Можливі проблеми з травною системою, зокрема виразка шлунку. 4. На боці із зігнутими ногами. Так сплять люди урівноважені і надійні. Ви легко пристосовуєтеся до змін в житті, радієте кожному дню. Маєте схильність до циститів і інших захворювань сечостатевої системи.

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