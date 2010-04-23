Ще одна корисна властивість зеленого чаю

Учені підтвердили, що корисні речовини зеленого чаю, відомі своїми потужними антиоксидантними властивостями, проникають у тканини ока і можуть долати очні хвороби. Вперше офтальмологам Китайського університету Гонконгу вдалося виявити, що сітківка та інші тканини ока поглинають речовини зеленого чаю - катехіни, які здатні запобігти розвитку глаукоми та іншим поширеним небезпечним очним хворобам. До цього відкриття лишалося незрозумілим, чи можуть катехіни з напою потрапити з шлунку та шлунково-кишкового тракту в очні тканини.

Біологи провели експеримент на лабораторних пацюках, які пили зелений чай. Аналіз тканин ока точно показав, що очні структури поглинають значну кількість окремих катехінів.

Позитивні ефекти катехінів зеленого чаю в процесі зниження шкідливого окисного стресу в очах тривали до 20 години. Окулісти зробили висновок, що споживання зеленого чаю запобігає окисному стресу в очах і потенційно запобігає розвитку глаукоми.

ami-tass.ru