Мер американського міста віддала свою нирку виборцеві

Мер американського містечка в штаті Коннектікут стала донором нирки для одного з жителів міста, повідомляє АР. Рішення стати донором керівник міста Іст-Хевен (East Haven) Ейприл Капоне Елмон (April Capone Almon) прийняла під час передвиборної кампанії. Свої наміри мер не афішувала, і трансплантація була проведена вже після її переобрання.

Повідомлення про пошук відповідного донора на своїй сторінці в Facebook розмістив 44-річний чоловік Санчез (Sanchez), страждаючий діабетом. Мер не була близько знайома з хворим, проте вона стала першою, хто відгукнувся на його прохання. Вона повідомила про готовність пройти необхідні аналізи, щоб з`ясувати, чи підійде її нирка для пересадки.

За словами Санчеза, спочатку він подумав, що це жарт. Проте 35-річна градоначальниця підтвердила серйозність своїх намірів. Після здачі аналізів і проходження підготовчих процедур медики призначили дату операції. 8 квітня 2010 року співробітники лікарні Єльського університету в місті Нью-Хевен (Yale-New Haven Hospital) видалили ліву нирку Капоне Елмон і пересадили її Санчезу.

Через декілька днів після операції донора і реципієнта виписали з лікарні. Жінка, що в даний час стала донором, повернулася до обов`язків глави Іст-Хевена, населення якого складає близько 30 тисяч осіб. За кого проголосував Санчез на виборах мера, не повідомляється.

medportal.ru