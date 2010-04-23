Ознаки позаматкової вагітності

Останнім часом фахівці-гінекологи реєструють все більше випадків позаматкової вагітності.

До основних симптомів позаматкової вагітності можна віднести:

- Нудоту

- Кров`яні виділення з піхви (порожнини матки) темно-червоного або навіть коричневого кольору. Виділення можуть бути непостійними.

- Гострі, сильні тазові болі (болі в тазу або внизу живота).

- Болі в молочних залозах.

- Необхідно відзначити, що остання менструація може наступити в строк, але протікати не так як завжди, вона може бути неповною або «мізерною».

Якщо позаматкова вагітність не була виявлена в строк, то можуть виникнути наступні вже пізні симптоми позаматкової вагітності:

- Різкий, сильний больовий шок і колапс, які можуть виникнути через розрив матки (маткової труби) і згодом через рясну кровотечу в черевну порожнину і порожнину малого тазу.

Дуже небезпечно доводити позаматкову вагітність до такої стадії, це може привести у ряді випадків до видалення матки або навіть до летального результату. Необхідно при первинних (перших) ознаках позаматкової вагітності негайно звернутися до лікаря-гінеколога.

www.helpwoman.ru

www.helpwoman.ru