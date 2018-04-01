Лікуємося березовим соком

Квітень — час збирання березового соку. Чим він корисний і як його правильно збирати? Перш за все, березовий сік — це натуральний напій, що не піддавався ніяким промисловим обробкам. Згідно даним Інституту гігієни і медичної екології ім. Марзєєва АМН України, всі свіжовичавлені соки мають виражений відновний потенціал. Якщо цей потенціал низький (а такий має будь-що, яке пройшла технологічну обробку, наприклад, водопровідна вода), то це означає, що в напої більше вільних радикалів, які, проникаючи в організм, сприяють руйнуванню клітин. Фреші, в т.ч. березовий, навпаки, активізують обмінні процеси, тому ми відчуваємо бадьорість. Таким чином, вживаючи його регулярно, можна продовжити активне життя. Крім того, в березовому соці містяться вітамін С, мікроелементи калій, кальцій, магній, залізо, органічні кислоти і небагато цукру. У комплексі вони мають загальнозміцнюючу дію.

КОМУ БУДЕ КОРИСНИЙ. Є люди, для яких березовий сік в деяких випадках служитиме і допоміжними ліками. Наприклад, якщо ви страждаєте на захворювання шлунку, кишечника, печінки, жовчного міхура, то регулярне вживання березового соку (по склянці 3 р. в день, за півгодини до їжі) сприятиме стиханню запалення. Крім того, березовий сік буде корисний тим, хто схильний до утворення каменів в нирках — він має здатність «ганяти» пісок. Для цього потрібно випивати за день 2 л березового соку, розподіливши його рівними порціями між прийомами їжі, курс — 3-4 тижні.

КОМУ НЕ МОЖНА. Єдина ситуація, коли березовий сік може нашкодити, — це якщо у людини вже є камені в нирках. В цьому випадку, якщо людина вип`є його більше півлітра за раз, то він може «проштовхнути» камінь в сечові шляхи, через що виникне напад ниркової коліки.

ЯК ЗБЕРІГАТИ. Якщо ви не хочете пити сік відразу, а бажаєте зберегти його довше, закрийте банку і поставте її в холодильник. Так напій менше окислюватиметься. Проте довше за 2-3 дні сок краще не зберігати, інакше він заграє.

5 ПОРАД ЗБИРАЧАМ

Відправляйтеся на «полювання» вранці. Сокорух по дереву відбувається тільки в світлий час доби. Тому ставити банку з вечора і чекати до ранку немає сенсу.

Виберіть місце далеко від дороги. Щоб березовий сік був екологічно чистим, збирайте його в березових гаях, віддалених не менш ніж на сотню метрів від доріг, звалищ і заводів.

Збирайте сік в скляний посуд. Пластмасовий не беріть — він може віддавати соку свій специфічний присмак.

Робіть отвір з півдня. На південній стороні дерева сокорух активніший. Висоту отвору від землі робіть на відстані 40—50 см від землі, завглибшки 2—3 см (щоб проникнути під мертву кору), напрям рух вашого ножа повинен бути від низу до верху.

Залікуйте березі рани. Набравши соку, обов`язково допоможіть березі залікувати рани пластиліном або мохом. Це вбереже дерево від проникнення в нього бактерій і різних грибів, які можуть викликати загнивання надрізу і подальшу загибель дерева.

Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу: професору, д.м.н., завідуючій кафедрою фітотерапії Медичного інституту Асоціації народної медицини Тетяні Гарник, провідного співробітника лабораторії медичної ботаніки Національного ботсаду Андрію Лебеді, зав. відділенням реабілітації медцентру «Юстас» Борису Скачку.

Дмитро Гуцало segodnya.ua