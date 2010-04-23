Хлопець поплатився життям за сидіння на залізничній колії
11:10, 23 квітня 2010Країна
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Смертельно травмував потяг
У Чернігівській області під колесами потягу загинув 26-річний хлопець.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
На залізничній станції «Бахмач-пасажирський» пасажирський потяг № 141 сполученням «Москва – Чернівці» смертельно травмував мешканця м. Бахмач, 1984 року народження, який сидів на залізничній колії.
Затримки руху транспорту не було.
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