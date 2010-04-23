Тривалий плач ушкоджує дитячий мозок

Пенелопа Ліч, лікар-психолог з Великобританії, стверджує, що тривалі періоди плачу можуть шкодити розвитку дитячого мозку.

Теорія доктора суперечить поширеній думці про те, що немовляті слід давати плакати по 20 хвилин щодня. Деякі фахівці рекомендують батькам не заспокоювати дитини і дозволяти плакати, поки у неї формується регулярний режим сну, повідомляє Компьюлента.

Психолог не згодна з такою порадою: за її словами, у немовляти немає достатньої психічної зрілості, щоб вивчити правильний час відходу до сну. Дитя, що довго плаче, у результаті перестане ридати, але зовсім не тому, що прийшов час спати, а тому, що втомиться і втратить надію одержати допомогу.

Ліч також упевнена, що тривалий плач приводить до посиленого вироблення гормону стресу кортизолу, велика кількість якого може ушкоджувати мозок малюка. Зрозуміло, це не означає, що дитина не повинна плакати зовсім або що батьки повинні турбуватися кожного разу, коли бачать сльози у свого чада. Небезпечний лише тривалий плач, який не знаходить відгуку у дорослих.

focus.ua