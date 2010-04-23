Чим корисна редиска?

Попереджає утворення каменів. Гірчична олія, що міститься в редисці, попереджає утворення в жовчному міхурі каменів.

Сприяє схудненню. Редиска багата рослинними ферментами, які допомагають краще засвоювати білкову їжу, підсилюють обмін речовин. А це важливо для тих, у кого є зайва вага.

Додає сил. Редиска має загальнозміцнюючу дію (додає сил, покращує відкашлювання, за рахунок чого легше протікає бронхіт і ін.) за рахунок великої кількості солей калію, натрію, магнію, кальцію, заліза, сірки і фосфору.

Протипоказання. У чистому вигляді редиску краще не вживати — гострі речовини, що містяться в ній, можуть викликати спазм шлунку або кишечника. Краще її їсти у вигляді салатів, заправлених рослинними оліями.

segodnya.ua