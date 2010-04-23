Хмара вулканічного пилу практично залишила Європу
12:17, 23 квітня 2010Країна
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Природа та людина
Хмара вулканічного пилу практично залишила територію Європи.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні Євроконтроль – організація з безпеки польотів.
Зараз хмара розташувалася між Ісландією та північчю Шотландії. Євроконтроль вважає, що від сьогодні авіасполучення в Європі буде відновлене у повному обсязі.
Польоти літаків між Європою та США здійснюватимуться над хмарою попелу.
Як повідомляв УНІАН, авіасполучення у значній частині Європі паралізоване з 15 квітня через викиди попелу від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.
Авіасполучення почало відновлюватися в Європі 20 квітня.
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