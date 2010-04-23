У Львові від пожежі у багатоповерхівці загинуло двоє осіб
12:36, 23 квітня 2010Країна
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Необережність при курінні
У Львові під час пожежі в одній квартир у дев‘ятиповерховому житловому будинку на вулиці Мазепи загинула власниця помешкання та її син.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, до ліквідації пожежі, яка спалахнула вчора о 6.50, залучалися сили трьох пожежних підрозділів міста.
За попередніми даними експертів, причиною займання стала необережність загиблого сина власниці при курінні.
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