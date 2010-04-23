Просять розглянути законопроект про обмеження «пивної» реклами

Група народних депутатів від фракції Блоку Юлії Тимошенко направила до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА звернення з проханням включити до порядку денного найближчого пленарного тижня законопроект № 1014-2 про обмеження реклами пива та інших слабоалкогольних напоїв.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один із авторів звернення – народний депутат України Валерій ДУБІЛЬ. Він повідомив, що звернення також підписали: Микола ТОМЕНКО, Андрій ШЕВЧЕНКО, Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, Анатолій ЯГОФЕРОВ, Іван СІДЕЛЬНИК і Валерій КАМЧАТНИЙ.

В.ДУБІЛЬ стверджує, що Україна зараз, як ніколи, потребує закону, який би обмежував рекламу слабоалкогольних напоїв, оскільки наша держава, за даними ВООЗ на 2008 рік, посідає перше місце в світі по вживанню алкоголю серед дітей і молоді. Зокрема, 40 % дітей у віці від 14 до 18 років були залучені до систематичного вживання алкоголю. А за останні 10 років кількість осіб, що знаходяться в залежності лише від пива, зросла в 10–12 разів.

Таким чином, йде цілеспрямоване руйнування генофонду нації шляхом алкогольного геноциду, вважає політик.

«Комерсанти за рахунок збільшення виробництва алкогольних напоїв збільшують свої прибутки. Але їх ціною є ціле покоління молоді… Ми мали б піклуватися про здоров’я хлопців і дівчат, сприяти їх всебічному розвитку, аби вони формувались як здорові та освічені особистості, а не проводили час за вивченням етикеток на пивних пляшках», – зазначає В.ДУБІЛЬ.

«Цей законопроект чекає свого розгляду в Комітеті з питань свободи слова та інформації ще з 23 квітня 2008 року. Хоча, відповідно до Регламенту, профільний комітет має проаналізувати законопроект не пізніше 30-денного строку з дати його реєстрації. Тепер, після нашого письмового звернення, Верховна Рада повинна розглянути його протягом 15 днів», – говорить парламентарій.

Політик зауважує, що, за потреби, законопроект про відміну місцевих виборів був розглянутий парламентом за один день. Так само швидко внесли зміни і до Закону «Про Регламент Верховної Ради України» щодо можливості формування коаліції шляхом входження до неї окремих депутатів, коли ж йдеться про здоров’я української молоді – законодавчі ініціативи лежать у комітетах по 2 роки.

«А в цей час країна тоне у пивному болоті», – відзначив В.ДУБІЛЬ.

Депутат звертає увагу на те, що реклама пива і слабоалкогольних напоїв в Україні суперечить суті Закону № 1824-VI від 21 січня 2010 року про прирівнювання пива і слабоалкогольних напоїв до алкогольних і про обмеження їх продажу і споживання, який набув чинності.

«У громадських місцях заборонене вживання алкогольних і слабоалкогольних напоїв. Незважаючи на це, реклама на телебаченні та постерах продовжує привчати молодь розпивати спиртне у парках і на вулиці. Цьому треба покласти край, поки наша молодь остаточно не перетворилась в покоління доходяг», – вважає В.ДУБІЛЬ.

У свою чергу лідер громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зауважує, що вживання пива призводить до виникнення імпотенції у чоловіків, а у жінок – до надлишку статевого гормону фітоестрогену, що викликає рак шийки матки.

«Але ніхто з виробників пива про це не говорить, натомість через рекламу вбивають у свідомість пивні міфи. Один з пивних брендів закликає відправити відповідну кількість смс, за що обіцяє присвоїти генеральський чин. Тобто з реклами випливає, що вчитись не треба, працювати не треба, а досить відправити смс, і ти – генерал. Це принижує гідність українських військових», – говорить громадський активіст.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ переконаний, що на «смертоносній рекламі» наркотичних речовин – алкоголю, тютюну і поки що легальних курильних сумішей, до складу яких входять гавайська троянда, шавлія, блакитний лотос, що мають виражену психоактивну дію, аналогічну дії марихуани, потрібно поставити «жирний хрест».

Виходячи з цього, «Форум порятунку Києва» наполягає на якнайшвидшому прийнятті у першому читанні змін до Закону України «Про рекламу», передбачених законопроектом № 1014-2.

Довідка УНІАН. Законопроект № 1014-2 про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв і пива), поданий народними депутатами від БЮТ М.ТОМЕНКОМ і А.ШЕВЧЕНКОМ 23 квітня 2008 року, передбачає ефективніші обмеження щодо розміщення реклами алкогольних напоїв, пива й інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Зокрема, законопроект пропонує розповсюдити на рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі, знаків товарів і послуг, під якими випускається пиво і напої, що виготовляються на його основі, обмеження, передбачені для реклами алкогольних напоїв і відповідних торгових марок.

Крім того, пропонується на годину – до 24 години – продовжити заборону реклами алкогольних напоїв на радіо і телебаченні, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Документом також передбачається заборона спонсорства теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Верховна Рада 21 січня 2010 року ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

Згідно з вимогами зазначеного Закону, забороняється вживати пиво (крім безалкогольного), алкогольні і слабоалкогольні напої у закладах охорони здоров’я, у навчальних та освітньо-виховних, у громадському транспорті, на зупинках, у підземних переходах, закладах культури, закритих спортивних спорудах, ліфтах, таксофонах, на дитячих і спортивних майданчиках і, врешті-решт, у приміщеннях державних установ.