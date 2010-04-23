Пластівці – нездорова їжа

Дослідження, проведене сайтом MySupermarket.Co.Uk, показало, що пластівці марно вважаються здоровою їжею: у порції цього сухого сніданку міститься стільки ж цукру і солі, скільки і в пампушці з варенням або ж шматку шоколадного торта, пише видання Daily Telegraph.

У багатьох випадках одна порція пластівців включає більше чверті щоденної норми споживання цукру, рекомендованої дорослим. Крім того, в сухих сніданках багатьох популярних брендів виявлений високий рівень солі.

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