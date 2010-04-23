ООН підтримає регіони, постраждалі від аварії на ЧАЕС

ООН закликає світову спільноту підтримати розвиток постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи регіонів.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Генерального секретаря ООН Пан Гі МУНА з нагоди 24-х роковин Чорнобильської катастрофи

Глава ООН підтвердив прихильність організації зусиллям з реабілітації й стабільного розвитку постраждалих від аварії регіонів. Він закликав ушанувати загиблих ліквідаторів, а також добиватися підвищення рівня безпеки і збереження ядерних матеріалів і об`єктів у всьому світі.

«Організація Об`єднаних Націй сповнена рішучості зробити все, що в її силах, для сприяння відродженню регіону»- заявив Пан Гі МУН.

Він звернувся до міжнародного співтовариства із закликом підтримати повернення до повністю нормального життя всіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи регіонів.

Генеральний секретар також підтримав ініціативу України про проведення в квітні 2011 року міжнародної конференції, приуроченої двадцять п`ятій річниці аварії.

Глава ООН наголосив, що один з найбільших уроків Чорнобильської катастрофи для всього світу полягає у важливості підвищення рівня безпеки й збереження ядерних матеріалів і об`єктів. У зв`язку з цим він звернув увагу на результати саміту з питань ядерної безпеки, який пройшов у Вашингтоні.